曾是蔡英文總統文膽的前總統府副秘書長姚人多，今發文先透露自己是掛名鏡週刊的特約總主筆，並表態力挺《鏡電視》，強調「NCC有責任讓一個好的新聞台出現在台灣閱聽人眼前」。對此，民眾黨立委陳琬惠痛批「真的很悲哀」，質疑姚親身示範鏡週刊、鏡電視未完成切割，難道NCC主委陳耀祥還要繼續硬闖？

姚人多在臉書發聲挺鏡週刊社長、鏡電視創辦人裴偉，他坦言，自己從去年某個時間點開始掛名鏡週刊的特約總主筆，並說世界上有三種人應該要看一下鏡電視，第一種人是那些高高在上的NCC委員、第二種人是在野黨、第三種人是閱聽大眾。

姚人多說，問題的本質是過去這一年來，鏡電視的內容是否達到標準？如果製作的新聞很不入流，NCC就趕快做決定把它關起來。反之，如果鏡電視的表現有目共睹，NCC為什麼不敢審查？

姚人多認為，NCC作為一個獨立機關，的確沒有理由聽民進黨政府的命令，讓一個親民進黨政權的電視台過關上架。不過，NCC有責任讓一個好的新聞台出現在台灣閱聽人眼前。

陳琬惠對此表示，看到姚人多試圖為鏡電視跟裴偉洗白，並帶風向指責在野黨監督鏡電視的申設案都是為了政治鬥爭，真的覺得很悲哀。

陳琬惠強調，姚人多要推崇裴偉，她沒有意見，但她始終認為，鏡電視爭議在NCC未完成調查前，都不該違反立法院的臨時提案，這跟誰菜燒得好不好、文筆如何、唱歌好聽與否，都沒有關係。

陳琬惠說，當裴偉親口證實有政治黑手干預，曾經犀利指摘「在許多國家，政治與媒體是兩個互相衝突、相互制衡的領域，不過在台灣卻是水乳交融、相輔相成」的姚人多，難道可以接受？

陳琬惠指出，更重要的是，去年9月22日，當時鏡電視的三董一監給NCC的「鏡電視公司變更案」回覆所指出「裴前董事長及精鏡傳媒公司，時至今日仍在許多方面與本公司牽連甚深，尚未切割」；從今天姚人多自承是「鏡週刊特約總主筆」，然後出來為鏡電視帶風向，不就證實前三董一監的說法並沒有錯嗎？

陳琬惠說，她想和姚人多說，其實不需要長篇大論，陳耀祥也早已屈從；但相信除了陳以外的六位NCC委員，都不會接受姚的情緒勒索。她也要正告陳耀祥，姚人多都出來親自示範什麼叫鏡週刊、鏡電視未完成切割了，難道陳還打算硬闖嗎？