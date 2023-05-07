天彫大師白滄沂，透過光影讓枯木呈見「觀音」的形象。（廖志晃攝）

以「天彫」聞名的藝術家白滄沂，近年投入油畫創作斐然有成，與台陽美展首獎得主劉婷瑟，在台灣省政資料館推出《跨越─油畫天彫雙個展》；白滄沂從造型藝術跨越媒材、也超越自我，更展現他學無止境的精神。

《跨越－白滄沂油畫、天彫，劉婷瑟雙個展》，7日在台灣省政資料館開幕，包括前行政院人事行政局長陳庚金、曾擔任林務局長的前大葉大學校長何偉貞、國史館台灣文獻館長張鴻銘、草屯鎮長簡景賢及南投縣文化局長林榮森等人都共襄盛舉；白滄沂並以天彫展演舞龍、說書等橋段，闡述創作歷程與理念。

一般人把樹種活不稀奇，白滄沂則是讓枯木逢春，他以獨到的慧眼和巧思，賦予枯木新生命，常人認為朽木不可雕，他卻以個人的詮釋，讓枯木成為渾然天成的藝術品，因此，經前副總統謝東閔命名為「天彫」，屢屢獲邀在國內外博物館展出，曾赴義大利波隆那、美國猶他州、德國柏林、英國倫敦舉辦個展。

白滄沂創建天彫博物館，更秉持活到老學到老的精神，到大葉大學就讀，畢業後投入油畫創作，從造型藝術跨界繪畫領域，也圓了少年時的彩繪夢想。

劉婷瑟現任嘉義地檢署科長，繪畫風格優雅，經王錦堂老師啟蒙，並隨油畫家莊玉明研究，近年在國內各地美展屢屢獲獎，今年更榮獲台陽美展首獎。《跨越－白滄沂油畫、天彫，劉婷瑟雙個展》，展期到6月11日，周一及國定假日休館。