「你有多久沒有和父母一起看電影了！」聯合鋼鐵有限公司今日透過高雄市政府社會局邀請150名單親、新住民家戶及聯合鋼鐵20位同仁，包下台鋁影城的放映廳，讓孩子陪伴家長一同觀賞電影，以實際行動陪伴家戶歡度「母親節」。

聯合鋼鐵體恤家庭照顧者長年的辛勞，希望為讓家長與孩子能共度溫馨母親節，特別邀請家戶到電影院欣賞，藉由電影「做工的人」讓孩子瞭解父母工作辛勞，體驗不一樣的過節氣氛。

社會局表示，高雄市有5處單親家庭服務據點及新住民家庭服務中心，藉由地域的近便性，提供個案服務、家庭支持、培力及辦理活動等服務；尤其是需要社工陪伴的家戶，在面對人生道路上的困難與挑戰，其努力及付出應給予支持與鼓勵。

社會局強調，聯合鋼鐵有限公司的善行義舉足以成為表率，期待未來有更多的團體及企業們一起投入社會公益，集結社會各界的力量，與社會局共同推動多元的社會福利服務，照顧更多需要關懷的弱勢家庭，讓愛持續散播，讓愛送到高雄每一個角落。