星宇航空飛機接連因延誤、檢修、排隊、機組員工時、成田機場宵禁等原因，各種因素連環爆之下，造成302名旅客必須夜宿機場，一夜引爆民怨，賠上公司苦心經營的高端形象。有航空業主管分析，星宇想要想讓飛機和旅客都回來，結果太過樂觀導致全輸；另有業內人士表示，飛東京的航班一旦延誤，機組員絕對超時，應立刻派第2組人前往，只要嗅出不對勁，則要當機立斷訂旅館和車子，不能壓到最後變成旅客睡機場。

國際線航班遇到的變數多，延誤是家常便飯，有經驗的航空公司也從多次教訓中建立處理SOP，盡可能減輕旅客不便與安撫心情。航空業人士指出，東京航線只要延誤，機組員工作一定會超時，光來回就6個多小時，落地後要加油、加水，更何況這次星宇還轉降名古屋，這時候航空公司一定要立刻派人出發，把飛機接回來。

已經知道延誤時，第一時間一定要簽轉旅客，能併到自己公司的航班最好，前提是航班時間要很近，例如港澳線航班頻繁，就有操作空間，否則一般是把旅客轉給其他航公司，給旅客方便。

該人士說，遇到飛機需要維修時，小問題就讓旅客在飛機上休息等待，但發現是大問題修不好，就趕快讓旅客下機，回到候機室等待，並奉上飲料、點心，此時旅客一定會不高興，但畢竟不知道何時重新登機，這種做法能讓旅客不適降到最低。

一旦發現組員工時快要超時了，就是當機立斷，車子、旅館訂下去，免得再晚訂不到。若確定航班不能飛，地勤就直接送走旅客，更不該等到海關要下班才動作，一定要設下停損點。

另名航空業主管則直言，星宇目前只有3架A350，從東京飛回台灣後要立刻接飛美國洛杉磯，為了降低營運衝擊，首要目標應是想辦法讓飛機先飛回來，但星宇的做法顯然是想讓旅客、飛機都能回來，想法太過樂觀，不料失算導致全盤皆輸，可能是新公司的簽派還未上軌道。