旺旺集團董事長蔡衍明在臉書發文，提醒大家別被假帳號欺騙，他已報警。（翻攝自臉書）

詐騙猖獗，且近期「假投資」詐騙大多假冒名人在網路刊廣告，或偽冒名人成立假的臉書帳號，以投資賺錢的話術，誘騙被害人上當。旺旺集團董事長蔡衍明7日下午在臉書發文鄭重指出，他從不會宣傳任何投資理財訊息，諸如截圖照片，打著他名義邀約加入投資群組，全都是詐騙，他已報警處理，同時呼籲大家認明他有「藍勾勾」認證的正版臉書帳號。

旺旺集團董事長蔡衍明在臉書表示，要對大眾提醒和呼籲，他從不會去宣傳任何投資理財的訊息，更不可能去開設任何網路社群平台，邀請民眾參與！因此諸如截圖照片這種打著他名義散播與邀約入群的投資網站和社群，全部都是詐騙，無一例外！

他強調，至於由他本人親自觀看、發文和回應的唯一一個網路平台，就是這個臉書，沒有其它！

他指出，原本想維持一貫的置之不理，但為避免有人受騙上當，哪怕只有一位，也是一位受害者，他於心不忍。基於此心，做此澄清！亦呼籲詐騙者，天網恢恢，疏而不漏，莫以惡小而為之！他強調，本案已報警處理，遏阻不法，請各位切勿上當！