紅襪日籍外野手吉田正尚複製在日職的勇猛表現，近期關注度直線上升，美媒《ClutchPoints》引用了博弈網站《FanDuel》所公布的美聯新人王賠率，吉田正尚以+240（下注100美元可獲240美元）賠率領跑，成為強力候選人。

昨（6日）交手費城人的比賽，吉田正尚4打數敲出1支安打，個人連續15場比賽敲安，不過因為在最後一個打席挨了一記觸身球後退場，加上今天對方先發投手為左撇子，吉田正尚獲得休兵機會，儘管戰況膠著，不過為了延續安打紀錄，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也不敢貿然派吉田正尚代打，所幸球隊最終仍是收下勝利，8連勝成功到手。

進入5月後，吉田正尚打擊狀況跟著加溫，21個打數中猛敲10安，包含2支二壘安打、2轟，打下8分打點，還沒有吞下三振。《ClutchPoints》指出，儘管面臨外界許多質疑，但吉田正尚已經漸漸打出紅襪所期待的表現，雖然球季還早，不過毫無疑問的是，吉田正尚成為大聯盟球星指日可待。

吉田正尚力壓遊騎兵三壘手賈許楊（Josh Jung，+370）、洋基游擊手沃普（Anthony Volpe，+750）以及太空人投手杭特布朗（Hunter Brown，+850），最被看好能夠拿下美聯新人王，若成真，則將成為自野茂英雄（1995年）、佐佐木主浩（2000年）、鈴木一朗（2001年）、大谷翔平（2018年）後，第5位拿下大聯盟新人王的日本球員。