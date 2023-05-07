好市多賣場販售進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」、「藍莓」及「冷凍草莓」食品，陸續被檢驗出A型肝炎病毒，引發民眾恐慌。好市多表示，相關產品已全數下架，消費者可進行退貨、退款。不料日前新北某醫療院院所通報，有民眾因曾食用好市多莓果後疑似確診A型肝炎，對此新北市衛生局表示，檢驗結果有待實驗室確認。

衛生局5日接獲某醫療院所通報，有民眾因曾食用好市多莓果後，出現相關病徵疑似確診A型肝炎，但因該個案本身有B型肝炎病史，雖有定期追蹤肝指數，且加驗A肝，至於是否確診A型肝炎之檢驗結果仍有待實驗室確認。

衛生局提醒，民眾如曾食用好市多賣場販售的冷凍莓果產品，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。