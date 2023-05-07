慶祝母親節，新竹市長高虹安7日表揚新竹市182位模範母親，今年長時間奉獻照顧子女及特殊境遇兒童，不限已婚、未婚，充分發揮母職角色功能者，都是表揚對象。其中59歲徐靜玲則30多年來持續認養家扶基金會孩子，每月也固定到舊社國小擔任保護媽媽，她說自己雖然沒有孩子，但有生以來第1次被叫母親，非常珍惜。

今年新竹市182位模範母親當中，90歲以上模範母親共3位，最年長的92歲林施秀雀，至今耳聰目明，看字無須配帶眼鏡，還能夠自己手洗衣服；91歲的潘興惠照顧中風18年的丈夫，仍經常笑臉迎人、保持樂觀；另1位91歲的彭曾寶彩，至今還在幫兒子顧店做生意，算錢還不用計算機。

而今年最年輕的模範母親是40歲彭楉霏，育有1子1女，女兒在4歲時被診斷出罹患腦幹血管瘤，經歷8次開顱手術，彭辭去工作專心陪伴女兒治療及復健，期間自己也因血管瘤而倒下，導致半邊身體癱瘓，但强韌的母愛讓她積極投入復健，短短3個月內完全康復恢復自理能力。

「與其在那悲傷，不如做利人利己的事，」彭楉霏說，自己帶著女兒一起動手做甜點，並分送給課後班的弱勢孩子，也將甜點帶到病房分送給與女兒罹患相同疾病的孩子們，將溫暖散發給身邊的人，同時促使她女兒獲得自信心，認為有能力去幫助別人。

59歲徐靜玲則30多年來持續認養家扶基金會孩子，每月也固定到舊社國小擔任保護媽媽，保障學童上學安全，她說自己有生以來第1次被叫母親，非常珍惜，也感謝市府給她機會，雖然她沒有孩子，但很珍惜當媽的機會，別人的孩子也是她能愛的孩子。

51歲的黃淑雯則是由社會處推薦的模範母親，喜歡跳日本舞的她，特別盛裝著和服前來領獎。黃投入公職24年，社區發展、社會救助、婦幼福利及身心障礙福利領域都難不倒她，曾獲中央社會福利考核「特優」佳績。

黃淑雯的母親近年罹患失智症，又於3年前罹患肺腺癌，她運用長照服務，加上醫療照護，終讓母親病情得以獲得控制。來自單親家庭的她，更懷著一位母親的愛，從2010年起參與「家扶基金會認養計畫」，資助需要的兒童，用她微薄之力，讓兒童得到小小的愛。