宜蘭市地標的麥當勞驚傳熄燈號。（吳佩蓉攝）

日前台中逢甲商圈麥當勞營業逾31年，將於29日晚間8時結束營業，引來大批網友不捨，直呼青春時光皆在那度過；而4月30日號稱宜蘭市地標，鄰近火車站的麥當勞也於下午2時結束營業，在地人吶喊「我的童年啊」，原來網友們虛驚一場，該麥當勞只是搬遷至斜對面，預計26日試營運。

位於宜蘭火車站附近宜興店的麥當勞，自1995年營業迄今近30年歷史，不僅為學生K書、朋友相聚的地方，2樓挑高寬敞的遊戲空間亦為許多幼兒園、家長們舉辦親子活動的最佳場域，近日網友們在臉書PO文，麥當勞貼出結束營業的消息，引來大批網友們討論。

網友們說「我的童年啊」、「以前孩子念幼稚園時在這裡辦生日趴，現在都長大變大人了」，也有人說「開店時，我才5歲」、「小時候參加過親子活動，現在我都大叔了」，由此可見該店伴隨許多宜蘭人成長，滿載童年青春回憶。

留言中有網友透露，原來宜興店結束營業後，是搬遷到原位置的斜對面，靠近東門夜市，將於本月26日試營運，但由於宜興路上停車不方便，很多人期待有得來速車道，才會增加購買的意願；也有人說，「迎接全新的開始，重新編織宜蘭人下一個回憶」。