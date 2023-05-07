台南三井OUTLET的「金澤周IN台南」開幕剪綵。（市府提供／洪榮志台南傳真）

金澤市位於日本石川縣，富有「小京都」的美名。台南三井OUTLET今天中午舉行「金澤周IN台南」開幕剪綵，原訂參加開幕的金澤市長村山卓，因日前石川縣發生地震延後到稍晚才會抵台，由台南市長黃偉哲與金澤市觀光政策課室長善家正人共同剪綵。黃偉哲也特別代表台南市民，對此次日本石川地震表達慰問，並慶幸金澤市一切無恙。

由於碰上今年梅雨季首波鋒面降雨，黃偉哲表示，現場雖然下著大雨，卻是台南市民渴盼已久的天降甘霖，很高興大家的熱情交流仍然不減。台南市與金澤市因八田與一技師的淵源，在文化、觀光、物產上都往來密切，很高興金澤市選擇去年剛開幕的三井OUTLET舉辦「金澤周IN台南」的活動，也感謝金澤此次帶來第一手的旅遊訊息，以及當地的九谷燒、漆器及友禪的T-SHIRT等精美名品。

黃偉哲還說，台南市民喜歡日本文化與旅遊的人相當多，也邀請市民朋友把握難得機會，前來了解金澤豐富的觀光與工藝魅力。

善家正人指出，興建烏山頭水庫的八田與一技師就是金澤市人；金澤市從2012年起，每年都會在台南舉辦金澤物產展，中間雖因為疫情停辦數年，很高興今年起能夠重新復辦，再度將金澤的工藝品和旅遊資訊，介紹給台南的朋友。金澤擁有日本3大名園之一的兼六園，還有名聞遐邇的21市暨美術館，熱切歡迎台南朋友能夠造訪金澤。