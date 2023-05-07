人氣組合「頑童MJ116」首次上《中國說唱巔峰對決2023》，瘦子、大淵、小春等3名成員以個人身分參賽，引發關注。節目除了選手們在台上比拚以外，也釋放精彩幕後花絮，其中，瘦子私下聊天時，提到女兒滿臉笑意說：「有女兒真的會讓人格完整。」

瘦子自稱是女兒的奴才，每天如同「侍奉格格」一樣疼愛她，聽得大淵在旁附和：「他在家要伺候2個公主，一個老婆、一個女兒。」這番話讓瘦子自嘲：「我在家地位最低的。」

談及參加節目感受，大淵表示：「很開心，期待跟他們（選手）吃遍大江南北。」瘦子則感到興奮，盼望能跟許多人合作。對於比賽準備狀況如何，小春自信回應：「蓄勢待發。」

《中國說唱巔峰對決2023》6日於愛奇藝國際版首播，登上當天站內綜藝流量第一，也是Google搜尋趨勢第2名。去年參賽的Mc Hotdog（熱狗）、GAI（周延）今年不下場改當賽事評論員，加上首輪比賽的特邀講解員謝帝，熱狗開玩笑說：「怕我們三3個下去比，贏太多。」周延跟謝帝一聽即忙撇清「都是狗哥講的」。