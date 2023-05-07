AI話題如日中天，堪稱台股2023年以來不敗焦點。近期市場更傳出，微軟正為超微（AMD）提供財政等支援，合作開發AI專用的處理器晶片，消息帶動AMD股價飆升，也催熱台股特殊應用晶片（ASIC）概念股表現。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，最新針對晶圓代工供應鏈調查發現，目前有5奈米製程AI ASIC專案正透過創意進行晶圓代工流程，瞄準2024年首季量產；因5奈米製程晶圓價格較貴，大摩估計，此專案2024年將貢獻創意約2億美元營收。短期來看，隨大陸半導體在地化趨勢延續，創意來自大陸客戶網通專案的訂單變得更加積極，意味創意獲利深具上檔空間，且這些利多尚未反應在股價表現上。

創意短中期不僅有業務揚升契機，尚有基本面以外的題材正在發酵。隨MSCI明晟將於台灣時間12日宣布半年度權重調整公告，創意獲得多家大型投顧機構同步點名，有機會入選MSCI台灣指數成分股，押寶題材可望扮演本周股價驅動力。

摩根士丹利賦予創意的推測合理股價為1,280元，大和資本、金控旗下投顧也看好創意，給予「優於大盤」與「買進」投資評等，合理股價預期分別為1,070元與1,380元。