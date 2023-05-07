2023亞洲舉重錦標賽在韓國晉州市舉辦，台北時間7日下午5點起進行女子59公斤級A組賽事，中華隊東京奧運金牌女將郭婞淳挑戰，抓舉102公斤、挺舉128公斤、總和230公斤獲得3面銅牌。

這個量級A組有11位選手參賽，中國大陸羅詩芳、裴鑫依，以及菲律賓安多（Elreen Ann Ando）都來勢洶洶，年僅18歲的裴鑫依還是去年世錦賽64公斤級金牌，是備受期待的天才選手，和世青紀錄保持人羅詩芳都是郭婞淳的強力競爭者，最終羅詩芳抓舉105公斤金牌、挺舉133公斤銀牌、總和238公斤金牌，裴鑫依則是抓舉103公斤銀牌、挺舉133公斤金牌、總和236公斤銀牌。

抓舉和挺舉郭婞淳開把各為100公斤、130公斤，抓舉第一次試舉下修到98公斤輕鬆完成，第二次增加到100公斤，第三次試舉102公斤也是流暢完成，但落後羅詩芳的105公斤及裴鑫依的103公斤，獲得銅牌。

挺舉第一次試舉郭婞淳也是下修到128公斤，她順利完成，進入到第二次試舉時，裴鑫依、羅詩芳都是130公斤成功，三人之中最後上場的郭婞淳挑戰132公斤失敗，隨後裴鑫依、羅詩芳第三次試舉都是133公斤成功，代表郭婞淳必須舉起137公斤，才能在總和超越羅詩芳的238公斤爭取1面金牌，郭婞淳保守挑戰134公斤，可惜並未成功，抓舉、挺舉、總和都是排名第三。