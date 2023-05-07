美眾議院近日進行台海衝突兵推，顯示開戰一周，美國和台灣難以阻止共軍成功登陸台灣H；美退役海軍少將蒙哥馬利也提及，在他參與的多次非機密兵推中，美軍需要 1000至1200 枚遠端反艦導彈才能讓美國飛行員保持在相對安全的範圍內摧毀中國大陸船隻，但目前美國的庫存少於250枚。針對蒙哥馬利的說法，媒體人謝寒冰表示，美國不斷做這種兵推，目的就是，頂多給台灣一些武器，讓我們去跟中國大陸對抗，但沒有辦法幫台灣。

謝寒冰7日在政論節目《新聞大白話》中表示，美國不斷做這種兵推，目的就是，頂多給台灣一些武器，讓我們去跟中國大陸對抗，但沒有辦法幫台灣，因為損失太重，也沒有能力幫忙。美國退役少將講的不就是這件事，他稱，他們如果有1000到1200枚遠程反艦導彈，就可以嚇阻中國大陸，可是他們沒有。質疑美做兵推，一方面是向議會要錢，另一方面是要告訴台灣他們愛莫能助，想幫忙，可是力不從心 。

謝寒冰認為，美國這種作法，恐怕是要讓台灣陷於戰禍之中，台灣過去幾十年的努力恐夷為平地，然後幫美國爭取利益，這非常明顯。難道台灣要呆到這種地步，要幫美國搞這些東西嗎？

謝寒冰指出，現在日本、韓國也嘗到苦果了。韓國之前和美國一鼻子孔出氣，去對中國大陸嗆聲，現在慘了，中國大陸不理他們。韓國稱想要重啟對話；但是要重啟就能重啟嗎？這些人把國際政治看成像辦家家酒一樣 ，以為想幹嘛就幹嘛，到最後自己會嘗到苦果。