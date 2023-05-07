嘉義市議員黃思婷表態參選立委。（廖素慧攝）

2024嘉義市立委選舉，國民黨將徵召選將，嘉義市政府建設處長田長沛今天搶先掛出「超級大黑馬」大看板表態參選，備受矚目，市議員張秀華、陳家平、黃思婷也各自表述參選意願。

2024嘉義市立委選舉，民進黨確定由現任立委王美惠拚連任，但國民黨選將遲遲未定，由於有張秀華、陳家平、黃思婷、傅大偉等議員都有意參選，對初選民調各有不同意見，為了黨內團結、產生最強人選，地方黨部將提報有意願者，由中央黨部做「內參式」民調，徵名提名民調第1名者。

張秀華是5連霸的資深市議員，基層實力深厚，她說，不參加初選，絕非外傳的「怯戰」，是以國民黨要團結為優先，不希望初選造成分裂，黨若徵召她，一定力拚到底。

黃思婷是2次連任市議員，對參選立委躍躍欲試，她說，田長沛要以市府官員身分參選立委，已有議員質疑他的行政資源優勢，她希望田長沛要「謹守分際」。

陳家平也2次連任市議員，他說，目前黨中央還沒有提出「內參式」民調辦法及規範，他近日也會掛參選立委的看板，10日（周三）他將舉辦服務處揭牌成立茶會，同時正式宣布爭取國民黨提名。