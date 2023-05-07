正當世界衛生組織宣佈新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」，正式對新冠疫情解除警戒之際，廣東省東莞市一個街道全區卻突然發布通知，要為全部街道內居民連續8天進行核酸檢測，令當地民眾產生困惑，有人懷疑是否出現新的變異毒株因此需要進行應對措施，雖然該街道官員強調「莫慌，只是常態服務」，但突然的檢測核酸仍引起不少人的驚惶。

綜合《大河報》等陸姏報導，5月5日晚間，廣東東莞東城街道在其官方微信公眾號上，發佈一則「5月6日至13日東城街道核酸檢測安排」的通知。通知中提到，根據工作安排，東城街道繼續提供核酸檢測服務。有檢測需求的市民，可前往以下核酸點進行採樣。

核酸採樣點安排為當地2家醫院，「願檢盡檢」人員單採費用不高於每人13.5元人民幣（合台幣60元），以現場價格為準。有檢測需求的市民可通過「粵核酸4」小程序二維碼登錄並填寫個人信息，在情景選擇中，選「常規採樣」。

報導說，東莞市此舉引起當地居民議論紛紛。5月6日上午，東城醫院一名工作人員表示，該醫院一直提供核酸檢測服務，並非只有這幾天才有，有需要的市民可在指定時間段內前來採樣。

東城街道衛生健康局表示，本次核酸檢測系按照相關規定，為滿足群眾需求，為自願進行核酸檢測人員提供的，非強制性的。消息傳開後民眾議論紛紛，5月6日上午，東城街道辦公室又在該篇文章評論區置頂留言：「莫慌，這是東城常態化提供的核酸檢測服務，有檢測需求的市民，可前往文中核酸點進行採樣。」但顯然未能解決民眾疑慮，有網民擔心是否出現毒性較強的變異毒株，又怕公布消息引起驚慌才低調進行核酸檢測。