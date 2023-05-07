日前基隆市警方獲報，有名78歲阿嬤上山採竹筍一夜未歸，員警趕緊調閱監視器，以及詢問附近鄰居推敲阿嬤實際外出時間以及前往的方向，但進入山區找人卻無斬獲，直到昨(6)日員警接獲阿嬤回家了消息，而失蹤4天的阿嬤也對警方表示，因為要去採竹筍卻迷失方向，一直在山裡面走來走去，累了就休息，這段期間沒吃也沒喝，最後突然發現下山的路，並被人發現載回家。

這起事件發生於本月3日中午78歲老婦山上採竹筍，然而家屬發現她一夜未歸，身上又沒戴手機，於是報警找人，基隆市警局第二分局八斗子分駐所獲報後，調閱附近監視器、問訪鄰居老婦推敲實際外出時間與前去方向，再進入山區搜山仍無斬獲。

直到昨(6)日一早，家屬致電警方告知，老婦以安全回到家，而老婦也告訴員警，當時是要去山裡採竹筍，豈料卻迷失方向，並在山區間不斷打轉，走累了就找個地方休息過夜，3天3夜沒吃也沒喝，最後找到嚇山的路線，一個人走到深澳漁港，所幸遇到有人關心，便搭車返家。

警方表示，老婦3天3夜沒吃沒喝，身體硬朗對答如流，也已經送上食物與飲水，但也呼籲要多留意走失與精神狀況不佳長輩，可綁上愛心手鍊或是電子定位產品，以及在身上放置基本資料與聯繫紙條，切勿讓長輩單獨外出。

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