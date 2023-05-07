台灣游泳界現役「蝶王」王冠閎，在112年全國大專校院運動會再度展現堅強實力，5日先在公開男生組100公尺蝶式以52秒03締造全國新猷，7日再於200公尺蝶式以1分55秒42摘金，且成績達奧運參賽A標，繼射擊男子飛靶楊昆弼之後，中華隊第2位取得巴黎奧運參賽資格的選手。

在上周五於100公尺蝶式改寫全國紀錄後，王冠閎的教練黃智勇就看好子弟兵的狀態可望在200蝶達到巴黎奧運A標，7日在112全大運游泳公開男生組200蝶決賽中，王冠閎從前50公尺開始就領先一個身體的速度下，最終飆出東京奧運後個人最佳的1分55秒42、順利完成全大運3連霸，雖然沒能打破自己於東京奧運創下的1分54秒44全國紀錄，但仍順利達到巴黎奧運A標1分55秒78，拿到巴黎奧運參賽門票。

黃智勇肯定王冠閎達奧運A標的好表現，並透露這次在前50到150公尺都飆出個人最佳，王冠閎則在賽後透露：「以現在的身體狀況這個成績算還行，其實我前一天吃完麵，今天起來肚子痛，跑了3、4趟廁所，可惜最後50公尺體能還是受到了一點影響。」但順利達成巴黎奧運A標，王冠閎開心的說：「過了這個門檻，心就會安一點，不用每個比賽都把達標放在前面，心情就可以更加穩定。」

游泳公開女生組也有精彩表現，台灣體大「蛙后」林姵彣繼50公尺蛙式刷新全國紀錄並達亞運標後，7日又於公開女子組100公尺蛙式再度以1分08秒48成績，「泳」破自己保持的全國紀錄並且達亞運標1分08秒75，賽後她笑著說：「應該是第一天游出來的成績，本來只是設定游進1分09秒5，但順著破50蛙全國紀錄的氣勢下，今天游出了比我自己設定更好的成績，很開心突破4年來的瓶頸，拿到杭州亞運參賽資格。」