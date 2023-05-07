南投縣丹大林道因豪雨造成道路坍方，7日上午9點多先傳10名登山客因行經該處受阻後自行脫困，二度再傳3團登山隊計60人也受困並下撤至孫海橋溪邊待救，消防局派人並攜帶橡皮艇及水上救生器材前往現場救援，將受困人員引導以手拉手方式度過河道，驚險中幸運脫困。

南投七彩湖景點馳名，但林務局今年3月在其附近孫海橋旁，實施臨時鋼便橋拆除工程，遂將便道路基挖斷，難以通行，但據消防局指出，期間仍傳出有遊客開車想辦法鑽道入山，尤其丹大林道5.5公里處，下雨過後很容易發生坍方落石，常傳出有遊客受困等待救援事件。

南投縣消防局指出，昨日上午9時許接獲報案，有1行約10名遊客先報警因受困待援，不久後回報已自行脫困，卻說丹大林道還有約40人受困，立即派員前往救援，最後在孫海橋附近協助3團登山隊計60人受困遊客成功脫困。

據了解，在丹大林道受困的遊客，大部分都是在這周末自行開車前往七彩湖露營的遊客，另有一些為高山農民及車隊人員，因為這幾天南投山區豪雨，造成丹大林道5.5公里處落石不斷且道路坍方，車輛是無法通行，很多脫困者車輛還滯留原地，最後採步行逃離崩坍點。

南投縣消防局指出，當天救援出動4名警消及2名山搜義消等救難人員，帶著橡皮艇等救生器材到孫海橋救援，發現3團登山隊計60人呼救，於是引導手拉手的方式協助遊客們安全度溪。