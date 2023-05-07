在俄烏戰爭開打前，俄羅斯不少坦克就在車頂上安裝「反應籠」(Cope Cages)，原意是防止攻頂飛彈的打擊，但是它的實戰表現不好，坦克仍然遭到破壞，這種設計因此消失了的一段時間。然而，在俄烏戰爭開打一年多之後，這種防爆籠再次出現在俄羅斯坦克之上，影片顯示，1輛俄羅斯T-72B3坦克在泥地中奔馳，而它車頂上除了鐵條焊掉的隔柵外，還增加了一層爆炸反應裝甲（ERA )。

戰區(The Drive-The Warzone)報導， 反應籠最早出現在2021 年底，俄羅斯裝甲車與坦克上出現這樣的設計，也有些報導指出，在更早的亞美尼亞-亞塞拜然戰爭期間，雙方的坦克就出現這樣的強化。西方觀察家認為，它是為了防止像是標槍這樣的攻頂飛彈，不過它完全沒用，反而延遲了乘員的逃生。

隨著戰爭的進行，無人機的出現頻率比反坦克飛彈還要高，這些無人機不止是戰場偵察而已，還具備攻擊能力，四軸無人機經常被改造成攜帶普通迫擊砲彈，然後在俄羅斯坦克上空垂直扔下，也能造成坦克一定程度的損傷；而攜帶20多公匠的神風無人機也是防不勝防，而這種打擊方式又比反坦克飛彈便宜的多。

在這種情況下，俄軍就把防爆籠重新搭建起來，而且還增加了爆炸反應裝甲。一般而言，爆炸反應裝甲可以防禦穿甲類武器的攻擊，例如高爆穿甲 (HEAT) 彈和脫殼穿甲彈，原理是在武器穿透坦克的前部，先自行引爆裝甲，憑著爆炸衝擊力打偏穿甲彈的方向，從而挽救坦克的乘組員。

A Russian Western Military District T-72B3 tank with a roof screen with Kontakt-1 ERA bricks. https://t.co/RPQuvBOn14 pic.twitter.com/bCHrQ0u2J2 — Rob Lee (@RALee85) May 6, 2023

目前尚不清楚放在車頂的爆炸反應裝甲是否足夠的防護力，雖然提前引爆是有可能減小迫擊砲或神風無人機的威力，但它也可能破壞掉安裝在坦克頂部的重要裝備，比如防空機槍與潛望鏡。而且它們是平放的，這意味著這些裝甲沒有偏轉武器角度的能力。