玄天上帝聖像入廟安裝。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹佑聖宮去年迎來總高5.12公尺、約10噸重的酆都城隍爺，7日再將9.9公尺高、約30噸重的全新的北極玄天上帝聖像入廟安座，同時也是全台最大室內玄天上帝法像。新竹市長高虹安今早也到場祝賀，並與現場貴賓及信眾共同拉引玄天上帝法像入廟安裝，吸引不少民眾共襄盛舉。

佑聖宮信徒眾多，香火鼎盛，主祀神衹為玄天上帝、酆都城隍爺、陰陽司公，今日安裝主殿的新竹玄天上帝法像莊嚴，神威赫赫，新廟聖像圖樣源自於武當山紫霄宮正殿，將吸引更多香客前來朝聖。

今日新竹佑聖宮安裝大典活動，由南華國中太鼓隊、康樂社區表演團帶來精采開場演出。高虹安表示，去年才來到佑聖宮迎接總高5.12公尺、約10噸重的酆都城隍爺，今日再度將9.9公尺高的玄天上帝入廟安座，恭喜佑聖宮建廟邁向全新里程碑，也預祝新廟工程平安順利。

高虹安也說，玄天上帝為道教信仰的核心，佑聖宮則是康樂里重要的信仰中心，期待新廟落成後提供信眾更優質的參拜場域，同時成為當地民眾凝聚社區意識的重要場所，並祈求玄天上帝庇佑國泰民安、人民安居、市政昌隆。

佑聖宮主委林再興也感謝今日與會的嘉賓共襄盛舉，一同見證台灣最大室內玄天上帝法像入廟儀式，見證這歷史性的一刻，相信在主公北極玄天上帝、酆都城隍爺的庇佑及十方善姓的護持之下，後續工程都能順利圓滿，大廟早日完工。

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