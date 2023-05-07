「國立台灣藝術大學書畫系友會聯展－綻放藝彩」本月3日起至21日於新北市三重社教館展出，並於今日舉辦開幕典禮。此次展出作品囊括立體雕塑、油畫、水墨、書法等不同媒材，豐富而多元，參展者更是多達97名，皆為台藝大校友。

三重區長王坤南表示，「綻放藝彩」為2023年台藝大美術書畫系友會年度的會員聯展，參展的97名會員都需為該校畢業的博士、碩士或學士，參展會員以藝術作品表達思想和情感，運用各種技法描摹實踐，創作生活之美。

美術書畫系友會簡惠美理事長也表示，一場展覽要集結近百位藝術家，實在不容易。台藝大美術書畫系友會至今18屆近40年，各系友在藝術中無論東、西方的藝術研究或教學都有卓越的成就，而專業的創作更是代代相傳、生生不息，對台灣的藝術教育和推廣有卓越貢獻。

三重區公所表示，本次展覽的展出時間為每日上午9時至下午5時(週一休館)，展出作品內容豐富又精彩，是一場難得又專業的展覽，非常值得喜歡藝術的民眾前來觀賞，享受多元精彩的文化藝術饗宴。