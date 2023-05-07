69歲香港動作巨星成龍，從小學習京劇與功夫，後拍攝港劇和電影大受歡迎，成為一代武打巨星，曾憑《警察故事3》和《重案組》獲金馬獎影帝，甚至紅到好萊塢，主演《尖峰時刻》、《功夫夢》等電影，更獲奧斯卡終身成就獎；近日他在採訪中提到自己和年輕人語言脫節，認為手機浪費很多時間。

成龍近日接受央視採訪，在節目《魯健訪談》中大聊新推出的電影作品《龍馬精神》，他承認：「我跟很多年輕人講不上話」，自嘲聽不懂年輕人的話，和他們已經脫節了，也沒有微信，「我後來發現，浪費最多時間就在手機，我情願浪費很多時間在我的思考上面，看一些好的電影，聽很多歌，把國語學好，聽更多的詩詞，看一些有用的東西，多開會，多學一些好的劇本，多練功」。

由成龍、郭麒麟、劉浩存主演的電影《龍馬精神》近日上映，戲中劉浩存和成龍飾演父女，花絮中成龍提到有一場戲哭不出來，現場太吵雜影響情緒，劉浩存立刻上前盯著成龍，經過兩人的眼神交流後，成龍直呼心裡非常感動，對劉浩存評價相當不錯。電影上映後演員勤跑宣傳，卻傳出在中國傳媒大學被導演系學生嗆「怎麼拍出這麼爛的電影？能不能退票？」事後網友曝光現場影片，表示該學生認為電影很好想另外付錢給劇組，成龍也表示會虛心接受大家的批評，才能讓他學到很多東西。