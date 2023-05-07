桃園市新屋天后宮今日舉行媽祖文化祭海陸聯合遶境，近千名信眾不畏風雨參與，盼向新屋媽祈求港邊出入平安、漁船漁獲滿載。（黃世杰辦公室提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋天后宮近日辦理媽祖文化祭，今日聚集來自各地近千名信眾與15間宮廟，在新屋、新豐一帶舉行海陸巡禮遶境，以及海陸聯合淨港科儀，祈求沿海地區風調雨順，漁船出入平安、漁獲滿載，11日深夜還有為媽祖暖壽、12日慶祝媽祖聖誕等儀式，邀信眾一同參與。

桃園市新屋天后宮今日舉行媽祖文化祭海陸聯合遶境，聚集約30艘漁船，在新屋、新豐一帶海域遶境祈福。（桃園新屋天后宮提供／蔡明亘桃園傳真）

新屋笨港天后宮廟埕上建有高約32公尺、重約120噸的青銅媽祖神像，曾是全台最高媽祖神像，為新屋地標之一，早年以「接炸彈傳說」聞名，更是新屋笨港、蚵間與永安一帶的信仰中心，當地漁民都會到此參拜祈福。

桃園市新屋天后宮舉行媽祖文化祭，新屋天后宮董事長李煥昌表示，陸上遶境行之有年，今年為第2度辦理海陸聯合遶境，聚集將近千人共襄盛舉。（黃世杰辦公室提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋天后宮今舉行媽祖文化祭海陸聯合遶境，在港邊進行淨港科儀，祈求出入平安、漁獲滿載，今年聚集近千人共襄盛舉。（桃園新屋天后宮提供／蔡明亘桃園傳真）

財團法人桃園新屋天后宮董事會總幹事曾仁俊表示，新屋媽主要信眾為新屋沿海居民，近年廟方積極推出不同活動、行銷在地信仰文化，逐漸吸引外縣市信眾來新屋天后宮參拜，今日海陸聯合遶境，聚集將近1000名信眾，以及15間宮廟共同參與，場面十分熱鬧。

桃園市新屋天后宮今日舉行媽祖文化祭海陸聯合遶境，陸上遶境出動80輛車，途中還停在部桃新屋分院外，替病患祈福。（桃園新屋天后宮提供／蔡明亘桃園傳真）

曾仁俊說明，遶境隊伍今日一早從天后宮出發，抵達永安漁港南岸停車場後，兵分2路，陸上遶境共有80輛車，走遍新屋市區，更在部桃新屋分院前，為院內病患祈福，海上遶境則有22艘永安漁港漁船、8艘新豐坡頭漁港漁船參與，最後海陸隊伍會合，在永安漁港進行淨港科儀。

新屋天后宮董事長李煥昌說，陸上遶境行之有年，今年是第2度辦理海陸聯合遶境，去年參與海上遶境的船主感受到漁獲豐收，今年紛紛自願加入，在港邊的淨港科儀，盼媽祖發揮神威減少海上事故，讓海域恢復平靜，法船收回的孤魂野鬼不會直接火化，將於12日辦理法會度化。

慶典主任委員、立委黃世杰也表示，笨港天后宮近200年來照看鄰里大小事，且新屋是海洋客家文化重鎮，永安漁港更是全台唯一客家漁港，因此笨港天后宮可說是海客文化的發展基礎，會持續關注並積極推廣海客文化，邀請民眾造訪特色客庄。

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