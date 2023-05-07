FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，近期通膨數據和歐洲央行官員發表的鷹派言論影響，市場已充分預期日內歐洲央行將進一步升息25個基點，至3.25％，「市場目前已100％押注」，吸引國際游資增加歐元部位，歐元兌美元匯率上周輕易重上1.10水準上方，市場正在找尋歐洲央行對未來貨幣政策的看法。

楊傲正指出，市場目前已預期歐洲央行今年內將再升息25個基點至少一次，部分預期今年有可能再加共計50個基點，「歐洲央行是否會發出更鷹派的言論，是支持歐元進一步向上的關鍵所在！」

在美國聯準會（Fed）5/4升息25個基點之後，富蘭克林證券投顧指出，隨市場持續消化聯準會訊息，加上美國地區性銀行業隱憂復燃、債務上限議題浮上檯面，近週美元指數持續下滑0.26％；反之，澳洲央行(RBA)於 5/2升息25個基點至3.85％，央行意外鷹派的發言帶動澳幣走揚，近週上漲 1.18％。

富蘭克林證券投顧分析，在短期內持續抑制美元表現，預計區間將落在98～103。相較美國已進入「正實質利率」環境，歐洲的基準利率距離通膨仍相當遙遠，顯示對抗通膨之路 還有很長一段要走，歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)已經表態不會跟進聯準會暫停升息，未來仍將持續升息，而鷹派的歐洲央行也將幫助支撐歐元，預計將落在1.08～1.13區間。

歐元、澳幣在非美貨幣衝刺的領頭角色，渣打銀行財富管理評估，歐元兌美元匯率目前的第一個阻力價應在1.121，澳幣兌美元匯率的第一個阻力價為0.6885，可作為投資人應變市場波動的參考。