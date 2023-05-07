蔡健雅「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」小巨蛋演唱會，今（7日）第2場迎來彩蛋嘉賓陳綺貞合唱〈路口〉，2位創作女神相隔23年再度同台，蔡健雅幽默說：「我們2個都屬於上個世紀的創作歌手，在這個世紀也都還在，還對音樂有這麼大的熱情，請大家要珍惜我們2位『資深少女創作歌手』。」隨後攜手送上〈旅行的意義〉，而彭佳慧、李佳歡等圈內好友也坐在台下欣賞。

李佳歡今到場欣賞。（陳俊吉攝）

彭佳慧今到場欣賞。（陳俊吉攝）

蔡健雅中場獻唱〈思念〉、〈陌生人〉等動人情歌，感性表示：「唱到第2場我才發現，我的歌真的不好唱，每一首歌都要帶著很多情感去控制，有時候風一吹過來...啊！破音。」坦言心裡很緊張，也給自己很多壓力，希望能將每一首歌詮釋得讓歌迷感動、盡情流淚，「唱這些歌我還挺驕傲的，可以真正走進你們的心」。

隨後送上〈路口〉並迎來嘉賓陳綺貞，2位創作女神同台成為演唱會彩蛋。蔡健雅回想2000年與陳綺貞首次合作：「我和綺貞（當時）剛好發行第2張專輯，綺貞的演唱會找我當嘉賓。」直到去年2人再度巧遇，牽起彼此緣份，今晚再度合體，蔡健雅提起2人23年前合作過，但合作完就沒聯絡，開玩笑說，今天唱完應該也會「不聯絡」。

蔡健雅此次開唱從距離舞台四米的高處降落揭幕，豔驚四座的一幕，其實是她強忍「懼高症」為藝術犧牲的成果。畏高的她一直很恐懼升降台，以往開唱都會為了升高多少跟導演斤斤計較，坦承經過多年訓練「現在有進步一點」，但跟別的藝人比起來，自己簡直是「小學階段」。

演唱會今提早於傍晚5點半開場，她笑稱是「養生時間」，演唱會結束回到家還能喝杯茶，並和粉絲分享籌備甘苦，不僅每週3次重訓運動、2次伸展瑜珈課維持體能，還戒了愛吃的零食、甜點，提醒自己吃原形食物、喝大量的水，「通常會吃到2人份的沙拉、很多肉、些許米飯」；演唱會圓滿結束後，她打算好好陪伴特地飛來台灣支持的媽媽，共度母親節。