受鋒面影響，南部地區迎來雨勢，高雄、台南都出現間歇性大雨，也讓國民黨議員指控「光電板讓台南不下雨」的說法不攻自破。對此，氣象達人彭啟明直言，別再炒作「太陽能板會讓雨水變少，是造成乾旱的謬論」。

國民黨台南市議員蔡育輝等人，日前批評「民進黨台南執政30年，請不要甩鍋，美國有研究太陽光熱往上升會提升當地的溫度，熱島效應的確造成台南600多天沒下雨，市府應深入調查，解決民怨。」

氣象達人彭啟明直言，別再炒作「太陽能板會讓雨水變少，是造成乾旱的謬論」。(翻攝自彭啟明臉書)

彭啟明則是在臉書上引用衛星雲圖，表示「期待西南邊這一大坨（鋒面）再過來，雖然可能會減弱很多，但這是這波僅有的最後機會，多給南部一點雨水，就能多撐久一點。」

彭啟明說，這次在台南七股下了 53 mm！在台灣的太陽能光電面積還沒超過國土面積 5%以前，以後別再炒作太陽能板會讓雨水變少，是造成乾旱的謬論了啦，甚至還說氣象專家是政府的傳聲筒的怪論。

彭啟明指出，梅雨季、鋒面及颱風對台灣的降雨佔約八九成以上的降雨，而這些水氣都來自於境外，剩下的是靠局部午後雷陣雨或其他外圍水氣。

最後，彭啟明強調，微氣候、區域氣候及全球尺度的氣候之間的科學是值得研究探討的，不過不宜太過簡化的直接下定論，或扯上政治意識形態。