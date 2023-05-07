南韓高人氣女星IU出道多年，除了在音樂界交出亮眼的成績單外，跨足戲劇圈也以精湛演技俘獲大票觀眾們的心，擁有不少死忠粉絲支持，近期她為新作品《Dream》在多地宣傳，昨(6)日驚喜認出台下支持她多年的粉絲，更直接叫出她的名字，讓粉絲超級感動。

IU在南韓又有著「國民妹妹」的美稱，擁有超高知名度的她同時也相當「寵粉」，6日在《Dream》的宣傳活動上，當其他演員發表感言時，IU的目光卻被台下的粉絲吸引，發現是許久未見的粉絲後更是張大嘴驚喜地喊出她的名字，並與其對談：「妳過得好嗎？我也很想妳，當然（會記得妳）！」讓她的粉絲受寵若驚。

事後，該名粉絲也在推特上分享整件事情的經過，配文寫下：「有10年沒見了，對到眼的瞬間就叫出我的名字，IU的記憶力真的好好，太感動了！」並曬出相關畫面，讓不少網友看了直呼：「祝賀你和IU間的美好友誼」、「哇！真為你感到高興」、「IU的記憶力真是太強了」、「這輩子都不可能脫粉了。」

10年ぶりに会ったのに、目が合った瞬間名前を呼んでくれる記憶力が凄いIUちゃんㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ♡♡やばい死ねる。。



거의 10년 만에 만났는데 팬이름 바로 불러 주는 기억력이 대단한 아이유님 ㅠㅠㅠㅠ♡♡♡



[2023.05.06] #드림 무대인사 롯데시네마 김포공항점 #아이유 #IU pic.twitter.com/bgxJ19MWGq — 리사 (@risarisa9393) May 6, 2023

事實上，IU過往便以「寵粉舉動」聞名，此前曾有粉絲寫信表示：「希望IU能來參加學校的校慶。」可惜的是當IU得知消息時，該學校校慶卻已經結束，然而，事後IU竟驚喜現身該名粉絲的畢業典禮，不只在台上獻唱，更準備了禮物，讓粉絲驚喜萬分。