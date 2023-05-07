中國第三批赴蘇丹阿貝（Abyei）地區維和直升機分隊2日至4日連續出動直升機，為滯留在蘇丹阿布庫薩和提士文的聯合國工作人員進行撤離和物資補給；目前已完成任務。

央視新聞報導，自蘇丹武裝衝突爆發以來，蘇丹南部聯合國軍事觀察點位阿布庫薩陸路交通中斷，觀察員團隊物資幾乎告罄。中國維和直升機分隊奉命出動直升機從阿貝運送物資和給養，將軍事觀察點位的部分工作人員撤離至阿貝地區。

從5月2日受領任務以來，中國第三批赴阿貝維和直升機分隊連續出動直升機12架次，赴蘇丹多地撤回聯合國工作人員79人，給仍駐留蘇丹的軍事人員送去給養物資6.5噸，完成此次任務。

中國第三批赴阿貝維和直升機分隊上校政委朱剛表示，連日來，維和直升機分隊多次前出飛行安全高風險地域，圓滿完成聯合國人員撤離和物資補給任務，展示分隊維護世界和平的堅定信心和執行急難險重任務的能力。