民進黨主席賴清德參選2024，外傳為拉攏中間選民，兩岸論述將強化「反共不反中」。國民黨台北市議員徐巧芯指出，這抄襲了她2019年提出的正藍觀點，就是把政治與人民分開，期望看到一個民主化的中國；對大陸的人民沒有敵意，甚至對那塊土地和中華文化仍有所認同。但當時這篇文卻被綠媒罵精神分裂，結果賴清德現在同樣論述用得很開心，賴應說明從台獨跳到反共不反中的論點，心路歷程是如何？為何如此反覆？

「賴清德今天提到的反共不反中，是抄襲了我2019年提出的正藍觀點！」徐巧芯今(7日)在臉書發文表示，她當然歡迎賴清德跟進她曾提過的主張，但賴必須說明從台獨跳到反共不反中的論點，「心路歷程是如何？為何如此反覆？是不是某天他也會承認九二共識，甚至三民主義統一中國？」

徐巧芯2019年曾PO文提出她的正藍兩岸觀點之二：「國民黨的反共不反中」，她強調，正統的國民黨，不會碰到矛盾，簡單講就是把「政治、政府」與「土地、人民」分開。反對極權統治，期望看到一個民主化的中國；對大陸的人民沒有敵意，甚至對那塊土地和中華文化仍有所認同。

徐巧芯在該篇文中還指出，這是三民主義統一中國的基礎。即便聽起來像個夢，但至少它永遠是站在中華民國這一方，保護我國不被其他勢力併吞。我在國家裡講我的理想抬得起頭。只有勇敢說出這些，才有人會了解「一個中國，是中華民國」的「九二共識、一中各表」。不是坐等被統戰。如此一來，在中國大陸工作沒有什麼問題，反而，越多的經貿文化交流，越有機會促進彼此了解，在中國大陸撒下民主的種子。

徐巧芯今回顧該文提到，當時還被綠媒寫了一篇罵她精神分裂（現在用這個詞是要道歉的），結果賴清德現在用得很開心，不知道綠營當時跟著一起罵的人，如今變成自己要吞下這樣的主張，「你們心中作何感想？（恭喜啊恭喜）」