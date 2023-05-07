去年拿下93勝在國聯中區封王，身為季後賽常客的紅雀卻在本季遭逢重大挫敗，只拿下10勝24負位居國聯墊底，紅雀總教練馬爾莫（Oliver Marmol）決定針對球員陣容做出異動，暫時拔除康崔拉斯（Willson Contreras）主戰捕手的位置。

作為聯盟首屈一指攻擊型捕手，康崔拉斯本季以5年8750萬美元（約新台幣26億8802萬元）加盟紅雀，也確實交出可圈可點的攻擊數據，32場比賽擁有.277/.354/.411打擊三圍，康崔拉斯之所以被調離職務，可能與長久以來被認為是弱點的防守有關。

以盜壘阻殺率29.8%、將邊邊角角的球偷成好球的機率為45.7%數據來看，康崔拉斯都排在全大聯盟中段班，不至於太過糟糕，但過去在小熊時期，康崔拉斯領導投手及解讀比賽的能力始終飽受批評，這些非常難用數據量化，直到今年紅雀先發投手集體崩盤，康崔拉斯的防守問題才浮出水面。

坎尼澤（Andrew Knizner）將成為紅雀的先發捕手，但他與康崔拉斯的性質正好相反，偷好球（Framing）技巧雖出色，不過打擊就是坎尼澤的罩門，而康崔拉斯預計將以DH或外野手身分出賽，過去他在外野有236局守備紀錄。本賽季也是紅雀近20年，首次沒有莫里納（Yadier Molina）在本壘後方坐鎮，這位傳奇捕手所遺留下來的坑，似乎比紅雀想像中還要更大。