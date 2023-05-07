112年全國大專校院運動會田徑項目，由於7日下午比賽現場下起大雨，也讓選手們必須面臨溼滑的考驗，台北市立大學標槍國手李慧君憑著寶貴參賽經驗，搶在第二擲完成54公尺33佳績、順利奪金。

李慧君賽後透露戰略，表示：「這場雨已經大到腳滑、手也會滑了，這種情況一定要把握前3次試擲，先丟出好成績，心情也會比較篤定。」

李慧君的策略顯然奏效，除了清華大學邱于庭，後3次試擲再沒有其他選手成績能衝上5字頭，李慧君最終順利拿下生涯在全大運第4金，邱于庭51公尺61銀牌，台灣師大蘇昭綺49公尺38銅牌。

李慧君在2021年曾因傷勢遇過低潮，國內賽事只能看著邱于庭、蘇昭綺等學妹表現，已經走出陰霾的李慧君透露：「當然受傷有影響，但當時就是有揮之不去的心魔，後來專心把注意力放在自己身上，成績自然出來。」李慧君並說，學妹的崛起是一種良性競爭，對體育競賽大環境絕對是好事，今年杭州亞運台灣目前已有5名女將達參賽標，就是彼此衝撞出來的成績。