南投縣政府消防局勤務指揮中心指出，7日上午10點29分接獲一登山隊伍領隊報案指稱，一行7人6日由信義鄉雙龍林道前往西巒大山，預計7日由人倫林道巒安堂下山，其中21歲唐姓男山友行經西巒大山，因身體不適，最後經搜救人員將其接駁下山，經送醫無生命危險。

南投縣政府消防局指出，男子突感身體不適、四肢無力、疑似高山症症狀需救援。南投縣政府消防局第三大隊獲報後，立即啟動救援機制並群呼義消，派遣信義及玉山分隊警消4人、義消3人、林務局1人，出動勤務車及救護車共3車8人馳援。

搜救人員於下午15點15分抵達登山口，再步行上山於16點30分接觸傷者，救護人員立即進行檢傷評估，發現患者疑似高山症且膝蓋受傷，給予簡易包紮後，再以人力揹負接駁方式將患者後送下山，於18點22分由信義91載送至南投醫院就醫，順利完成此次救援任務。

南投縣政府消防局呼籲，登山者務必依循《登山自治條例》做好整備，並遵守團進團出原則，切勿脫隊單獨行動，若遇氣候不佳或不慎迷途，請冷靜沉著，原地等待救援。本局也將依規審查登山隊伍是否有違規事項，提醒民眾切勿觸法及冒險。