具四海幫背景的50歲男子曾耀鋒，8年前成立「不動產借貸媒合平台im.B」，以名人盛竹如的照片對外宣傳，該平台爆出以「假債權，真吸金」方式詐騙25億元，檢警迅速將曾嫌及其父親、女友、幹部等8人拘提到案，依詐欺、銀行法、組織等罪嫌移送台北地檢署偵辦，此案主嫌被爆與藝人唐從聖有來往，唐從聖近日出席活動回應了。

資深媒體人黃揚明近日在facebook指出唐從聖是im.B母公司川晟集團連續多年邀請主持春酒、尾牙宴會的藝人。據《ETtoday星光雲》報導，唐從聖坦言認識詐騙主嫌，也有對方的Line，「私底下我很愛交朋友，偶爾會有公眾的聚會，對於他們的投資我不清楚，交朋友也不會看身分證，不會去查對方的底細、身家。」

資深媒體人盛竹如過去疑似是不動產借貸媒合平台im.B的代言人，對此他嚴正表示沒有和該平台簽約代言，過去曾到訪該公司拍照，但沒有代言合作，之後不排除針對照片侵權向對方提告，盛竹如經紀人也強調沒有授權、沒有鼓吹大家投資，也沒有力挺該公司。

曾嫌4月底在台中和高雄召開協調會，對外保證會負責，但隨即就消失，逾千被害人組成自救會，估計至少5千多人受害，非法吸金高達25億台幣，個人受害者最高詐騙金額為3300萬，還有一名台大學生在網上自曝被詐騙270萬，檢警3日拘提曾嫌及其父、48歲張姓女友、黃姓講師、洪姓營運長等重要幹部共8人到案，查扣現金300萬、各式名牌包48個、名酒22箱、銅雕藝術品3件、犯案用手機18支、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件、業績清單、公司大小章等贓證物。