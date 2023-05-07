大陸武直-10綽號「霹靂火」，去年曾越過海峽中線。武直-10短翼有4個掛架，可基於不司作戰環境，搭配掛載不同導彈、火箭炮。退役中將帥化民表示，武直-10對台灣的裝甲旅威脅很大，因此一旦反登陸作戰，第一個對手就是武裝直升機。

帥化民6日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，大陸武直-10式，類似AH-64「阿帕契」直升機。美國陸軍發展出一種戰術戰法「地空作戰」，地面部隊在地面作戰的時，要有個超低空武裝直升機密切支援及掩護。

帥化民指出，國軍阿帕契直升機有4個派龍架，可以攜帶16枚地獄火飛彈，專門打坦克車，射程大約3000碼到4000碼，命中率90幾趴。一架武裝直升機出來可以擊中幾十台坦克車。而在波灣戰爭裡面，也證明了它的戰果。

帥化民點出，萬一台海衝突，大陸登陸部隊一定會帶著武裝直升機，這對台灣的裝甲旅威脅很大，因為武裝直升機速度快，時速100、甚或200公里，有直升機母艦帶過來。所以我們一 旦反登陸作戰時，第一個對手就是武裝直升機，並不是登陸的部隊，因為裝甲部隊在哪裡，武裝直升機很清楚，所以可先清理戰場，然後陸戰隊、步兵部隊就可登陸。

帥化民接著指出，中共在發展一種076型兩棲攻擊艦，上面甲板可以停幾十架的武裝直升機，武裝直升機通常可以維持兩、三個小時。