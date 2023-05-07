由中原大學承辦的112年全大運，在開幕典禮後於7日正式展開田徑賽事，比賽現場天氣上午還算風和日麗，但中午過後驟雨不斷，不少賽程遭受影響，不過一般女子組撐竿跳項目仍能看見後起之秀的驚艷表現。

仁德醫專蔡佳穎、耕莘專校陳楷心兩位女將在撐竿跳項目都繳出2公尺70成績，雙姝接連挑戰2公尺80都失敗，最終並列金牌，巧合的是，兩人都就讀護理專科學校，也都是一年級的17歲青春年華，就擊敗挑戰3連霸的東南科大邱亭霓、上屆銅牌中興大學葉乃慈等學姊，後生可畏。

陳楷心國中時因運動細胞不錯，開始練撐桿跳，她補充：「因為我很怕球，所以不敢選擇球類運動，覺得撐桿跳可以飛很高滿帥的。而且雖然我也有點懼高，但飛起來的時候卻不會怕，當下就覺得『嗯，就是這個運動了』。」

蔡佳穎今年還有報名三級跳遠，國小開始練習田徑的她，就讀惠文高中時遇到恩師吳建國，讓成績突飛猛進，她說「平常住校時練體能，假日就回高中找老師練技術，希望讓自己更全面一點。」