男子在騎樓下騎著「技術單車」炫技，卻不慎頭部撞到騎樓招牌，痛得他摔在一度站不起來。

撞了不會獲得金幣！日前有男子騎著「技術單車」行駛在台南市中西區中正旁的騎樓下，並且隨著騎樓下的斜坡不斷「翹孤輪」炫技，不料，疑似翹太高整個人撞到騎樓下眼鏡店的招牌，直接連人帶車摔在地上，一度痛到站不起來；網友一見影片傻眼表示「不知道招牌有沒有怎麼樣...」、「真的是，頭殼敲到」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並上傳1段9秒影片，影片拍攝地點位於台南市中西區中正路上，從影片中可見有位上身穿著黑上衣男子，疑似騎著1輛技術單車，在該路段的騎樓下，並隨著騎樓下的斜坡「翹孤輪」炫技，黑衣男先是順利通過第一個斜坡，在行經第二個斜坡時，黑衣男依舊翹起孤輪，下秒便以臉直接撞到上方眼鏡店招牌，連車帶人摔到地面痛到站不起。

貼文一出，網友紛紛留言表示「不知道招牌有沒有怎麼樣...」、「度數不夠進去補一下」、「騎車不戴安全帽的意外示範」、「頭腦著地，人還好嗎」、「年輕真好，倒頭就睡」、「鐵頭功系列」、「真的是，頭殼敲到」、「撞那個不會獲得金幣，反而要拿出金幣哦」、「專業點好嗎」。

對此，警方也表示行駛騎樓人行道已違反道路交通管理處罰條例第74條。將依法舉發處新臺幣三百元以上一千二百元以下罰鍰。

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