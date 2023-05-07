台灣啤酒遭遇台灣銀行的挑戰賽G2在7日依舊打得激烈，第三節不到一半，台啤進攻箭頭蓋比就陷入4犯麻煩，末節菲爾斯更因兩次進球後觸球被判技術犯規提前離場，台銀想趁勝追擊攻擊籃框，命中率卻不盡理想，領先優勢遭台啤一路追趕。末節蓋比獨拿12分，王皓吉、蘇柏彰等人也都有貢獻，幫助台啤以86比81逆襲台銀，將戰線延長至9日的第3戰。

「今天輸了就沒了，我們都想贏。」蓋比強調，自己4犯之後，打得比較小心翼翼，可是求勝的企圖心並沒有消失，「教練、隊友要我做什麼我就去做。」才能在最後一節打出12分、5籃板的表現。

談及G1敗北，蓋比認為，台銀比較有「準備好」的感覺，「我們感覺還有點放鬆。」今天台啤重整心情，特別針對對方擬定策略，也改善昨日大量失誤的狀況，即使後來面對菲爾斯離場，團隊還是齊心協力拼下這場比賽。

台啤總教練周俊三認為，菲爾斯進攻能力強，球員還是會有點依賴，他說：「當菲爾斯離場後，球員反而更專注到球場上，很快就要第三戰，還是要從防守做起。」

菲爾斯雖提前離場，仍有31分、10籃板、2阻攻表現，蓋比20分、10籃板，王皓吉也攻下11分、11籃板、5助攻；台銀瑪台尼22分，外帶15籃板、7助攻、3抄截、4阻攻，潘祥偉18分平本季個人最佳，張家禾繳出13分、4助攻，林柏偉也進帳10分。