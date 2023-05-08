「台灣舉重女神」郭婞淳今天帶傷在亞洲舉重錦標賽女子59公斤級，分別在抓舉、挺舉、總和都拿下銅牌，教練林敬能直呼，「這個成績很滿意了」。

29歲的郭婞淳今天在面對中國2名女將，分別是22歲的羅詩芳、18歲的裴鑫依夾擊之下，仍以抓舉102公斤、挺舉128公斤、總和230公斤的成績拿下3面獎牌。

林敬能在賽後接受中央社電訪時說：「最近這一陣子的訓練都在低潮，能有這樣的成績我相當滿意。婞淳參加巴黎奧運的資格沒什麼太大的問題，接下來就是把資格賽的場次補滿就好。」

談到女子59公斤級的競爭強度，林敬能表示，奧運減少量級後，大家應該都看得出來，現在這個奧運量級，更重的64公斤級可能會降下來、更輕的55公斤級會升上去，現在的強度是以前的2倍。不過由於還沒到奧運年，現在大家都還是爾虞我詐、互探虛實的階段。

儘管已經提前到韓國移地訓練超過2週，但教練提到郭婞淳透露右邊的腰一直有傷，郭婞淳坦言，「其實就是試著和傷勢共存，原本想說能順利完賽，不要讓傷勢加劇就好。」

林敬能笑說：「在進入奧運年之前，這種世界級的賽事，就是年輕人學經驗、老人多休息，大家都還在觀望彼此真正的實力，所以這次亞錦賽的成績我相當能接受。」（編輯：張雅淨）1120507