在ChatGPT風潮的激盪下，中國科技企也陸續推出人工智慧產品，由科大訊飛公司在「星火認知大模型」成果發布會上表示，這是人工智慧的曙光，也代表中國AI的星星之火已經出現，它真備多任務長文本生成、多層次跨語種語言理解能力，在中文領域已超越ChatGPT，英文也經接近，總體上與ChatGPT僅有細微差距。

據《快科技》報導，今日舉辦的訊飛星火認知大模型成果發佈會上，科大訊飛董事長劉慶峰宣佈推出「訊飛星火認知大模型」，並進行了現場演示。他指出，隨著ChatGPT以及大模型技術的出現，通用人工智慧的曙光以及星星之火開始出現。

劉慶峰表示，當前各行各業都在擁抱大模型技術發展催生的巨大變革和巨大的機會。新一輪大模型技術的出現，在歷史上的意義與個人電腦、網路的發展完全差不了太多。

報導說星火認知大模型支持多風格、多任務長文本生成，以及多層次、跨語種語言理解能力，具備泛領域開放式知識問答與情景式思維鏈邏輯推理，多題型可解析數學能力與多功能多語言代碼能力。

在發佈會現場，科大訊飛演示了星火認知大模型的寫發言稿、郵件、營銷方案、英文寫作效果，結果相當出色，可實現語音一句話生成，還能中英文互譯，甚至能用小紅書的文風來寫作。

劉慶峰在現場介紹稱，該大模型在能夠自動生成內容的同時，還能將生成的文字內容自動進行語音合成，並進行人工智慧播報。此外還具備多層次跨語種的理解能力，在多語言理解和糾錯能力上已達業界領先水平。

劉慶峰說，在目前可測試的大陸AI大模型中，星火認知大模型是明顯遙遙領領先的，中文已經超越ChatGPT，英文已接近，總體和ChatGPT還有細微差距，目前正在進一步優化中。