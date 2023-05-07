全國大專校院運動會游泳7日在公開男生組1500公尺自由式出現大黑馬，北市大學洪本翰以15分52秒32摘金，終結了東華大學黃國庭在這個項目的5連霸，並且拿下個人在全中運、全大運以來的首面金牌，賽後洪本翰開心的說：「我覺得我還沒到自己的極限！」

今年全大運1500公尺自由式的大黑馬洪本翰，前兩屆全大運在1500公尺僅拿到銅牌，今年大翻身摘金，讓他賽後興奮的說：「其實我在一開始游還沒什麼頭緒，只是先把前800公尺配速做出來，但游到後半段時覺得機會來了，就放手一搏，很開心，這是我自己從全中運、全大運以來的第一面個人項目金牌。」

過去洪本翰在1500自的成績一直卡在16分鐘的關卡，他表示：「從高三到現在一直就是破不了16分鐘這個門檻，但這次比賽就想到『不能給教練失望』，果然讓我破了16分鐘這個關卡拿到金牌，讓我對自己更有自信，接下來的目標就是今年全運會金牌！」

黃國庭一直是全大運游泳1500公尺自由式的霸主，從107年度以來牢牢掌握住這個項目的金牌，今年還有剛升到大學的弟弟黃國倫在旁輔助，但不料最後竟然被洪本翰以0.54秒之差搶走金牌，黃家兄弟檔黃國庭、黃國倫各以15分52秒86、15分52秒97屈居銀、銅牌。