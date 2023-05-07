上周五，俄羅斯正式宣布，克里米亞大橋的鐵路線已搶修完畢，列車可以通行。這座爭議的大橋是在2018完成，是烏克蘭的眼中盯，該橋在去年 10 月的一次爆炸中嚴重受損，之後一直處於關閉和維修狀態。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，俄羅斯聯邦副總理庫斯諾林 (Marat Khusnullin)說：「在正常情況下，這樣的損害肯定需要一年多的時間，甚至可能需要兩三年左右才能修復。但是我們設法在短短七個月內，完成了這項不可能的任務。」

庫斯諾林說，施工人員以24小時輪班，全天候工作的效率，才讓鐵路線提前開放。

這座橋樑在2015年開始建造，耗資37億美元，於 2018 年由普丁親自揭幕，I成為連絡俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區到克里米亞的連絡線。

這場襲擊的原因與方式還不清楚，莫斯科指責是基輔發動襲擊。然而，基輔否認與此次襲擊有任何牽連。烏克蘭表示，他們確實想要破壞這座大橋，但是他們沒有足夠射程的武器可以打擊。

橋上設有監視系統，也紀錄到事故當時的畫面，但是僅看到一段閃光，某個物體發生劇烈爆炸，可能是一輛載著烈性炸彈的卡車。