大陸女星范冰冰出道多年獲得許多大獎肯定，然而捲入逃漏稅風波的她慘遭大陸官方封殺，甚難再有新作品推出，不過她並未氣餒，積極尋求付出，更用心經營社群，希望維持粉絲關注度，近期她在微博上曝光一系列日常照，素顏模樣讓粉絲狂讚。

范冰冰近期在微博上曬出一系列素顏美照，只見畫面中，她將鏡頭對準臉部，大方露出素顏特寫美照，零瑕疵的肌膚顯見她很用心的保養，配上精緻小巧的臉蛋，以及一雙魅力四射的電眼，女神的美貌讓網友看傻了眼。另外，她也一併曬出自己燃燒不少卡路里的運動成果，顯見女神為了維持身材也付出相當多的努力。

此外，范冰冰也加碼一張自己在餵貓的生活日常，畫面中可見她坐在椅子上，手拿著食物餵養4隻貓咪，或是因光線問題，使她在圖中看似「白到發光」，更讓她鮮嫩的紅唇在圖中尤為明顯，而該張照片曝光後短短時間便吸引逾3.8萬名網友前來朝聖按讚，爭相留言：「有一種母愛光輝」、「定格的瞬間真的好美」、「照片看似真的好素顏，仗著自己顏值超高就可以毫不在意是吧。」

事實上，范冰冰近期在香港參加活動時就被不少網友偶遇，而她在路人的鏡頭中依然貌美如花，不僅皮膚白皙無瑕，身材也是相當好，讓許多網友看了都震驚不已。