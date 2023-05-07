全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」正式邁入10周年，今年賽事主題以「10」為發想定為「榮耀十足」，吸引全台近千支球隊報名，最終有535隊入選參賽，首場預賽在5月6日到7日在桃園台茂購物中心空中足球場、高雄市鳳山體育場、花蓮縣美崙國中三地開踢。

2023安聯小小世界盃預賽分為8個賽區，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市以及花蓮縣，首場預賽於桃園台茂購物中心空中足球場、高雄市鳳山體育場、花蓮縣立美崙國中三地開踢，小小球員們爭取晉級決賽的門票，今年依舊維持讓5個組別的最終奪冠隊伍，並能夠把最高榮譽的冰淇淋冠軍金盃帶回家，享受專屬的奪冠獎盃，完全比照世界盃冠軍的規格，今年更加碼每個組別的冠軍和亞軍球隊，還能獲得限量版的迷你冰淇淋冠軍金盃鑰匙圈做紀念。

賽程方面，桃園區預賽將在5月6日、7日、20日、21日、27日、28日、6月3日、4日、6月10日、11日，分為10天進行；新北和台中預賽則規劃5月27日到28日登場；台北和新竹預賽則在6月3日到4日舉行，台南預賽則在6月10日、11日登場。

今年賽事適逢10周年紀念，加上全球新冠肺炎疫情趨緩，今年將選出3位青少年於8月代表台灣出席於德國慕尼黑舉行的「安聯MoveNow足球小將夏令營」，享食宿機票全免外，另能接受歐洲勁旅教練的專業級特訓、與來自全球各地之青少年一較球技，更有機會與世界聞名球星見面，並觀賞歐洲足球豪門拜仁慕尼黑隊的主場球賽，機會非常難得，球員們都直呼超興奮，希望可以力拚佳績，爭取出國培訓。