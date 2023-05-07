同一時期，人民幣在世界各國外匯存底的配置中，占比首次出現年減；作為支付貨幣功能，人民幣經由SWIFT（環球銀行間金融通信協會）進行的國際支付占比亦然較低，金融機構資金往來仍無法把人民幣列為主要貨幣，人民幣挑戰美元的主導地位仍待時日。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指出，這一年來人民幣國際化進程出現顯著進展，主要推升動力來自人民幣在國際融資的占比。據該行統計，人民幣在全球貿易融資中的占比，在2022年初大約維持在2％，及至2023年2月卻大仰角跳增到4.5％。由於美元利率大幅升高，借款人減少美元融資，以人民幣計價的海外融資活動激增。境外實體人民幣信貸和人民幣債券發行，在2022年呈現增加，人民幣在全球貿易融資中的比重也大幅上升。

在投資貨幣功能方面，法國外貿銀行亞太區經濟學家牟昊鑫分析，由於2022年中國經濟受疫情影響增速疲軟，外資對人民幣資產的需求明顯低迷；不過，中國放開防疫政策、 經濟出現週期性回升後，「應該會再次吸引投資者，緩解外資回撤的情況」。