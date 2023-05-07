蘋果近年快速擴大將iPhone供應鏈轉移至印度，擴大在印度的iPhone生產線。不過，雖然有多家代工廠都在印度增加投資，然而也有之前投資印度的供應商因工人鬧事等矛盾頻頻生生，造成主力供應商緯創宣佈退出印度。

《快科技》引述印度媒體報導說，蘋果主力供應商緯創（Wistron）擬自印度撤離，並向印度全國公司法法庭（NCLT）、印度公司注册局（Registrar of Companies, ROC）提出一年內解散其在印度的業務。

報導說，緯創退出印度涉及的原因很多，其中包括工人鬧事、工資短付、醫療事故等問題，導致該公司在印度頻頻遭遇重大爭議。

在緯創退出之後，印度的塔塔集團計劃收購緯創在南印的iPhone組裝車間，而該車間承擔緯創在印度主要生產任務。

報導表示，緯創在獲得印度智慧手機生產掛鉤激勵計劃（PLI）下的補貼款項後，選擇結束其在印業務。消息人士表示，撤離後緯創在印度業務僅剩為蘋果產品提供維修和保養服務。

今年4月底蘋果CEO庫克訪問印度時表示，蘋果將致力於在印度全國範圍內發展和投資，支持印度發展、提升當地製造業。

蘋果現在通過富士康、和碩等擴大合作，使近7%的iPhone都在印度生產。這對印度來說是一個重大的飛躍，據估計，2021年印度製造的iPhone手機估計只占全球的1%。