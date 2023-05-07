籃網前鋒班西蒙斯（Ben Simmons）近年在NBA不得志，不過他有機會靠著國際賽救贖自己，根據《ESPN》報導，西蒙斯希望在今夏的FIBA世界盃中為澳洲效力，並已入選了澳洲男籃的大名單中。

以選秀狀元身分加入NBA後，西蒙斯就未曾在國際賽有過出賽紀錄，2021年「袋鼠軍團」在東京奧運獲得銅牌，該年正逢西蒙斯率七六人在季後賽次輪大戰老鷹，鏖戰7場後飲恨淘汰，身心靈都受到重創的西蒙斯，選擇婉拒澳洲隊徵召。

澳洲隊總教練古爾堅（Brian Goorjian）在當地電台受訪，表示自己最近與西蒙斯一直保持聯繫，對他時隔多年重返澳洲隊感到樂觀，「我認為他現在的想法是恢復健康、找回狀態，為世界盃做好準備，我也會為他敞開大門，就目前狀況來看，我認為他有很大的機率會參加世界盃。」

如果加上西蒙斯，以老將米爾斯（Patty Mills）及雷霆二年級生吉迪（Josh Giddey）為首的澳洲後場陣容更加強大，而12度參與世界盃（含更名前的世錦賽）的澳洲男籃，還未曾登上過頒獎台，不過他們在東京奧運終於雪恥，拿下隊史在世界大賽的第一面獎牌，澳洲在本屆世界盃與日本、德國及芬蘭分為同個小組，班西蒙斯有機會與籃網隊友渡邊雄太正面對決。