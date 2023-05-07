俄羅斯克里姆林宮3日凌晨遭到2架無人機攻擊，最終遭擊落爆炸，未釀成傷亡，莫斯科指控烏克蘭企圖暗殺普丁，不過基輔強烈否認。對此，前大使介文汲7日就表示，「這就是想破壞俄烏和解的一個力量，如果這個和局成的話，從俄烏戰爭中獲利的那方，就無法繼續獲利，克里姆林宮是這樣想的，他認為是美國策劃的，應該是這樣」，引發討論。

介文汲7日在網路節目《風向龍鳳配》中表示，「我想這就是想破壞俄烏和解的一個力量，因為現在中國大陸提出來了，俄烏勸和促談越來越具體化的過程中，聚攏很多不同的力量，變成勸和促談的力量，這都國家的力量」，介文汲認為，「如果這個局成的話，從俄烏戰爭中獲利的那方，就無法繼續獲利，克里姆林宮是這樣想的，他認為是美國策劃的，應該是這樣」。

介文汲坦言，「這是把戰爭提升到另外新的層面，變成直接用恐怖主義的行動，去暗殺對方的政治領導人，這對俄烏戰爭其實是一種非常危險的作為」，介文汲最後更說，「俄烏戰爭打了一年多才出現這樣的狀況，有可能是因為在膠著的情況下，有些主戰派和希望戰爭能打下去的人，想把這個和平的曙光撲滅」。