驚悚瞬間曝！台74特斯拉酒駕自撞分隔島「車體炸飛」2男慘死

今(7)日凌晨5時48分，台中市西屯區發生一起嚴重死亡車禍，25歲楊姓男子與友人洪姓男子疑夜店狂歡後，便開著特斯拉休旅車酒駕上路，而2人在台74線14.6K處自撞身亡，對此，知名網紅酷炫也透露，昨晚與2人剛好在同一間夜店，其楊男剛好在隔壁包廂，且有走來敬酒，豈料今天就出事「整個很毛」，他也呼籲大家千萬不要酒駕。

知名網紅酷炫也在臉書粉專寫下「今天起床就看到特斯拉酒駕撞飛對折的新聞，看到照片，Model Y直接變敞篷很可怕，但更可怕的是，昨天我在隔壁包廂，車主有來跟我敬酒，但因為我不喝陌生人來路不明的飲料，只有默默點了點頭」。

酷炫感嘆表示「想不到凌晨就發生憾事，昨天見到面，今天就出事整個很毛」，他也呼籲「大家千萬不要酒駕，因為出了事也沒有人會同情，多少人羨慕這麼優渥的家庭還有愛你的父母親，一路好走」。

這起自撞死亡車禍發生於今(7)日凌晨5時48分，1輛白色特斯拉休旅車行經台中市西屯區台74線14.6K，疑車速過快反應不及，下匝道前高速自撞水泥分隔島，導致整輛車瞬間炸開幾乎解體，正、副駕駛經送醫後不治身亡。

警方表示，車上的25歲駕駛楊男送往中港澄清醫院，急救後宣告不治；而24歲副駕駛洪男送往中國醫急救後宣告不治，經抽血檢測，楊男酒測值0.61mg/l、洪男0.32mg/l皆已超標，另外警方也發現該輛休旅車最後出現的地點是在南屯區某夜店，初判2人是在夜店飲酒後駕車離開。

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