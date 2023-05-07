婚宴紅包要包多少，一名網友即將到南部參加同學婚禮，怕對方是在五星級飯店辦婚宴，考量彼此交情打算包2千6，但不確定南部紅包行情，因此上網尋求眾人意見，不少人都認為願意特地跑一趟出席已有誠意，紅包2千6不算失禮。

一名網友在PTT女板發文表示，國中同學結婚在台南的五星飯店辦婚宴，平常會跟他聊天但沒有很頻繁，算熟但還不到摯友的程度，不確定南部婚禮紅包行情，好奇「只有自己一個人去的話包2600可以嗎？」

貼文引起網友討論，不少人認為包2千6已足夠，「2600很棒了，重點是一個人前往只佔一個位子」、「同事、南部五星級、會交流但沒得很熟我是包2000而已」、「財力Ok的話，2600不多不少，不放心就3600」、「如果是外地特地坐高鐵下去的，其實包多少應該都不會太在意」、「搭高鐵會包兩千」、「從北部搭高鐵這種其實不會期待包特高，有來就很給面子了」。

但也有網友認為不是辦在南部的問題，「算熟又2600，解讀通常會是交情很普通，五星飯店跟地點南不南部無關啦」、「看交情，我從1200~6000都包過」、「看交情而不是看新人在哪裡辦好嗎，為什麼這麼多人都在遷就哪兒辦？」